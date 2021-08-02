Прямой эфир
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа
Общество
Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Мир
США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ
Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Происшествия
Порядка 70 домов пострадали от урагана под Тверью
Авто
В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте
Мир
США пообещали коллективный ответ Ирану из-за нападения на танкер Mercer Street
Мир
Ростуризм взял на контроль ситуацию с попавшими в ДТП в Турции россиянами
Сюжет:

В Чехии выявили обман представителей Олимпиады из-за COVID в сборной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чешского спортивного агентства Филип Нойссер заявил, что представители национального олимпийского комитета по прибытии в Токио сообщили организаторам неверные данные о том, кто во время перелета сидел рядом с положительно протестированным на коронавирус врачом сборной Властимилом Ворачеком.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

«Когда [в НОК Чехии] установили, что один из пассажиров получил положительный результат теста [на коронавирус], то, согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки [пассажиров в самолете] и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу [о] совершенно других [людях], чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком», — сказал Нойссер в понедельник, 2 августа, в интервью национального телевидения ČT24.

По сообщению главы спорткомитета республики, в связи с возникшей ситуацией будет проведено расследование.

21 июля Чешский Олимпийский комитет сообщил, к настоящему времени положительные результаты на COVID-19 получили игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич, мастер по настольному теннису Павел Ширучек, велогонщик Михал Шлегел и тренер по пляжному волейболу Симон Наус.

По данным сервера Seznam Zprávy, Ворачек стал первым прибывшим в Токио чехом, который заразился коронавирусом. Перед отъездом ему не делали прививку от COVID-19. Также отмечалось, что во время полета чешских спортсменов не соблюдались эпидемиологические рекомендации. В частности, пассажиры сняли респираторы на борту, что могло стать причиной заражения игроков.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были проходить с 24 июля по 9 августа прошлого года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021