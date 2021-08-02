В Чехии выявили обман представителей Олимпиады из-за COVID в сборной

Глава Чешского спортивного агентства Филип Нойссер заявил, что представители национального олимпийского комитета по прибытии в Токио сообщили организаторам неверные данные о том, кто во время перелета сидел рядом с положительно протестированным на коронавирус врачом сборной Властимилом Ворачеком.

«Когда [в НОК Чехии] установили, что один из пассажиров получил положительный результат теста [на коронавирус], то, согласно имеющейся у меня информации, они заменили список рассадки [пассажиров в самолете] и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу [о] совершенно других [людях], чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком», — сказал Нойссер в понедельник, 2 августа, в интервью национального телевидения ČT24.

По сообщению главы спорткомитета республики, в связи с возникшей ситуацией будет проведено расследование.

21 июля Чешский Олимпийский комитет сообщил, к настоящему времени положительные результаты на COVID-19 получили игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич, мастер по настольному теннису Павел Ширучек, велогонщик Михал Шлегел и тренер по пляжному волейболу Симон Наус.

По данным сервера Seznam Zprávy, Ворачек стал первым прибывшим в Токио чехом, который заразился коронавирусом. Перед отъездом ему не делали прививку от COVID-19. Также отмечалось, что во время полета чешских спортсменов не соблюдались эпидемиологические рекомендации. В частности, пассажиры сняли респираторы на борту, что могло стать причиной заражения игроков.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были проходить с 24 июля по 9 августа прошлого года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.