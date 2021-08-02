Два ФОКОТа строят в рамках нацпроекта в Красноярском крае

В Красноярске и Железногорске строят физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ). Современные спортивные объекты возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На открытых спортивных площадках будут оборудованы беговые дорожки с искусственным прорезиненным покрытием, футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол и для занятий воркаутом. Здесь же установят уличные тренажеры, трибуны и светодиодные светильники. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Оба ФОКОТа будут открыты еще до начала нового учебного года.

Напомним, в Биробиджане рядом с лицеем № 23 и школой № 7 продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов). Работы подрядчик ведет с существенным отставанием от графика. Мэр Биробиджана Александр Головатый держит на личном контроле строительство спортивных объектов.