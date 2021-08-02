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Спортивную академию гольфа планируют создать в Казани

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В Казани к лету 2022 года планируют построить Центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Объект появится на территории Кировского района города, между поселками Куземетьево и Займище. Общая площадь полей академии превысит 72 га, пишет ИА «Татар-информ».

«Основная задача этого поля в отличии от тех же «Свияжских холмов» будет в том, что оно будет по-спортивному более лояльно. Оно будет больше именно для развития детского и юношеского гольфа, потому что для профессионалов то поле, которое построили на «Свияге» – оно более сложное. А начинать играть в гольф – будем здесь», - рассказал глава минспорта Владимир Леонов.

Предполагается, что на гольф-поле будет 18 лунок. В самом здании обустроят учебный класс для теории, тренажерных зал, раздевалки. Ежедневно посещать спортобъект смогут 500 человек.

Нынешняя территория пустыря в процессе строительства будет благоустроена. На ней высадят 2,5 тыс. деревьев и кустарников.

Завершить строительств и сдать объект планируется летом 2022 года. Проектированием займется компания из Швейцарии.

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