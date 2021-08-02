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Глава Омской области поручил заняться аварийностью на трассе Омск–Тюмень

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На трассе Тюмень – Омск с 12 июля по 1 августа произошло восемь автокатастроф, в результате которых один человек погиб и 15 получили травмы. Безопасность дорожного движения обсудили аппаратном совещании в правительстве Омской области.

Статистику по ДТП представило руководство областной Госавтоинспекции. Губернатор Александр Бурков поручил региональным министерствам совместно с ГИБДД провести анализ ситуации на трассе и разработать предложения по снижению аварийности, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Такое количество аварий — это очень печальная картина. Необходимо, чтобы в течение месяца у нас были сформулированы конкретные предложения. Мы должны понимать, в чем причины и что необходимо делать для улучшения ситуации», — заявил глава региона.

Ситуацию подробно рассмотрят на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области.

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