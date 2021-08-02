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Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская 4 августа улетит в Варшаву прямым рейсом из Токио. Об этом в подельник, 2 августа, агентству Reuters сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

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«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», — сказал он.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность спортсменке.

Также сообщалось, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком.

Вместе с тем в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио. Уточнялось, что легкоатлетка подала соответствующую срочную заявку в тот же день.

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