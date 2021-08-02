Прямой эфир
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа
Общество
Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Мир
США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ
Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Происшествия
Три человека погибли из-за урагана в Тверской области
Авто
В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте
Спорт
Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
Мир
В США допустили новые вторжения в воды Крыма

В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре россиянина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре гражданина России погибли в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. В четырех больницах находятся 16 человек, пострадавших в результате аварии, сообщили 2 августе в компании «Интурист».

Отпуск с дымком: спрос на Турцию вырос на 15%, несмотря на пожары
Почему отказов от туров практически нет, а пассажиропоток остается на прежнем уровне

ДТП произошло в районе курортного города Манавгат. Автобус с туристами из Самарской области наехал на препятствия, а затем перевернулся.

По предварительным данным, 22 россиянина, среди которых девять детей, направлялись в аэропорт.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель трех человек, пострадали, по данным дипломатов, еще пять россиян.

Сотрудник Генконсульства, а также представители туроператора выехали к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

В дипмиссии добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

«Интурист» заявил о готовности оперативно осуществить вылет в Турцию родственников пострадавших. Для членов семей пострадавших открыта горячая линия.

В АТОР уточнили, что путешественники должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 (совпадает с мск).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021