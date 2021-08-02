В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре россиянина

Четыре гражданина России погибли в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. В четырех больницах находятся 16 человек, пострадавших в результате аварии, сообщили 2 августе в компании «Интурист».

ДТП произошло в районе курортного города Манавгат. Автобус с туристами из Самарской области наехал на препятствия, а затем перевернулся.

По предварительным данным, 22 россиянина, среди которых девять детей, направлялись в аэропорт.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель трех человек, пострадали, по данным дипломатов, еще пять россиян.

Сотрудник Генконсульства, а также представители туроператора выехали к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

В дипмиссии добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

«Интурист» заявил о готовности оперативно осуществить вылет в Турцию родственников пострадавших. Для членов семей пострадавших открыта горячая линия.

В АТОР уточнили, что путешественники должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 (совпадает с мск).