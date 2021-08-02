Два новых дома культуры построят в Иркутской области

Два новых дома культуры начнут строить в пострадавших от паводков территориях в Иркутской области в этом году. Новые объекты появятся в поселке Игнино Куйтунского района и селе Рождественка Тайшетского района. Средства на строительство — 37,8 млн рублей — поступят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Оба здания будут оборудованы пандусами для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство объектов завершится в 2022 году. Новый клуб в селе Рождественка вместит вестибюль с гардеробом, актовый зал на 80 мест, помещения для работы кружков и библиотеку на 12 тыс. книг, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, в городе Усть-Илимск (Иркутская область) стартовала модернизация Центральной городской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского, после которого учреждение преобразуют в Центр интеллектуального и творческого развития населения. Для центра закупят новое интерактивное и мультимедийное оборудование, оргтехнику, модульную мебель, стеллажные комплексы и многое другое. Помимо Усть-Илимска в этом году модельную библиотеку планируют создать в Усолье-Сибирском.