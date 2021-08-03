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Санация «Морского» завершится в ноябре

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С ноября 2021 года Севастопольский морской банк (СМБ) станет частью крымского РНКБ. Об этом сообщил журналистам председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

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По его словам, ненужные отделения СМБ закрыты, остальные переведены под бренд РНКБ. Осталось только одно отделение, которое будет ликвидировано вместе с полным присоединением банка, с первых чисел ноября он уже вольется в структуры РНКБ, уточнил глава кредитной организации.

Якунин отметил, что процесс санации Севастопольского морского банка идет очень активно. Задачи РНКБ — с минимальными затратами оптимизировать деятельность санируемого банка, обеспечить сохранность средств его клиентов и обеспечить их всеми средствами финансовых продуктов, мобильным приложением, резюмировал он.

В Центробанке не ответили на просьбу «Известий» рассказать о том, как проходит процедура финансового оздоровления Севастопольского морского банка и о состоянии его дел.

Регулятор о санации СМБ сообщил в январе 2020 года. Для решения проблем кредитной организации была выбрана процедура оздоровления по старой схеме, то есть при участии Агентства по страхованию вкладов и инвестора. Им стал крупнейший банк Крыма — РНКБ, к структурам которого после реорганизации по плану должен присоединиться Севастопольский морской банк.

Согласно рейтингу «Банки.ру», на начало июля текущего года РНКБ занимает 29-е место по размеру активов — 303,8 млрд рублей. Доля активов СМБ равна 1,6 млрд.

В конце июля банкиры предупредили ЦБ РФ о рисках закрытия более 100 отделений банков. Как говорилось в письме глав Сбербанка Германа Грефа, ВТБ Андрея Костина, председателей правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрея Акимова и Михаила Задорнова, президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, причиной тому может стать новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает Банк России.

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