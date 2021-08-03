Санация «Морского» завершится в ноябре

С ноября 2021 года Севастопольский морской банк (СМБ) станет частью крымского РНКБ. Об этом сообщил журналистам председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

По его словам, ненужные отделения СМБ закрыты, остальные переведены под бренд РНКБ. Осталось только одно отделение, которое будет ликвидировано вместе с полным присоединением банка, с первых чисел ноября он уже вольется в структуры РНКБ, уточнил глава кредитной организации.

Якунин отметил, что процесс санации Севастопольского морского банка идет очень активно. Задачи РНКБ — с минимальными затратами оптимизировать деятельность санируемого банка, обеспечить сохранность средств его клиентов и обеспечить их всеми средствами финансовых продуктов, мобильным приложением, резюмировал он.

В Центробанке не ответили на просьбу «Известий» рассказать о том, как проходит процедура финансового оздоровления Севастопольского морского банка и о состоянии его дел.

Регулятор о санации СМБ сообщил в январе 2020 года. Для решения проблем кредитной организации была выбрана процедура оздоровления по старой схеме, то есть при участии Агентства по страхованию вкладов и инвестора. Им стал крупнейший банк Крыма — РНКБ, к структурам которого после реорганизации по плану должен присоединиться Севастопольский морской банк.

Согласно рейтингу «Банки.ру», на начало июля текущего года РНКБ занимает 29-е место по размеру активов — 303,8 млрд рублей. Доля активов СМБ равна 1,6 млрд.

В конце июля банкиры предупредили ЦБ РФ о рисках закрытия более 100 отделений банков. Как говорилось в письме глав Сбербанка Германа Грефа, ВТБ Андрея Костина, председателей правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрея Акимова и Михаила Задорнова, президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, причиной тому может стать новое регулирование экосистем, формат которого сейчас обсуждает Банк России.