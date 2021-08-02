Кудрин заявил, что Россия использует старую модель экономики

Россия эксплуатирует старую модель экономики. Стране следует обратить внимание на возможность вывести на мировой рынок отечественную продукцию, заявил 2 августа в интервью РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — считает Кудрин.

По его словам, рост российской экономики мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

Кудрин отметил, что выход российских товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для российской экономики.

29 июля стало известно, что ВВП России за первое полугодие 2021 года вырос на 4,6%. При этом Минэкономразвития отмечало, что ВВП страны в июне текущего года достиг допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года с исключением сезонности.

27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что восстановление российской экономики происходит быстрее, чем ожидалось.

19 июля президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика восстановилась почти до докризисного уровня. Он также уточнил, что сохранение макроэкономических показателей является фундаментом для решения других задач, в том числе при планировании дополнительных расходов и их соответствия доходам на ближайшую перспективу.