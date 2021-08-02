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Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров

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Пожарные в Турции в настоящее время ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров, говорится в распространенной в Twitter в понедельник, 2 августа, сводке министерства сельского и лесного хозяйства республики.

Отмечается, что работы ведутся в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу. По информации ведомства, за минувшие шесть дней локализовать удалось 137 очагов в 32 провинциях республики.

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При этом ранее в этот день министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил, что в Турции получают помощь из разных стран, в том числе из РФ, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии. Вместе с тем он отметил, что «если поджоги будут доказаны, то предатели будут наказаны по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не нужно».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

При этом 31 июля Эрдоган также объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет. Турецкий лидер добавил, что ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе.

В тот же день глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число людей, пострадавших от лесных пожаров в Турции, увеличилось до 410.

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