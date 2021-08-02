Прямой эфир
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа
Общество
Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Мир
США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ
Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Происшествия
Три человека погибли из-за урагана в Тверской области
Авто
В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте
Спорт
Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
Мир
В США допустили новые вторжения в воды Крыма
Сюжет:

США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минторг США введет антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов, которая провела соответствующее расследование.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

Поправка на шампанское: Минфин разъяснил импортерам вина новые нормы
Ведомство уточнило, каким образом компаниям следует оформлять декларации в соответствии с изменениями 171-ФЗ

«В результате положительного решения комиссии минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», — говорится в документе, опубликованном в понедельник, 2 августа, на сайте ФТК США.

Ранее в июле стало известно, что затраты Соединенных Штатов на определенные категории российской продукции отметились значительным приростом вне зависимости от антироссийских санкций, введенных Вашингтоном. Так, показатели по импорту нефти и нефтепродуктов из России увеличились более чем на три четверти за первые пять месяцев текущего года.

В августе 2020 года ФТК также пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Южной Кореи и Чехии служит угрозой американской экономике. Там отметили, что, по данным специалистов комиссии, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Южной Кореи и РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021