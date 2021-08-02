США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ

Минторг США введет антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов, которая провела соответствующее расследование.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

«В результате положительного решения комиссии минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», — говорится в документе, опубликованном в понедельник, 2 августа, на сайте ФТК США.

Ранее в июле стало известно, что затраты Соединенных Штатов на определенные категории российской продукции отметились значительным приростом вне зависимости от антироссийских санкций, введенных Вашингтоном. Так, показатели по импорту нефти и нефтепродуктов из России увеличились более чем на три четверти за первые пять месяцев текущего года.

В августе 2020 года ФТК также пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Южной Кореи и Чехии служит угрозой американской экономике. Там отметили, что, по данным специалистов комиссии, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Южной Кореи и РФ.