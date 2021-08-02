Прямой эфир
Спорт
Белорусская легкоатлетка Тимановская улетит в Варшаву 4 августа
Общество
Единовременные школьные выплаты получили родители 17,4 млн детей
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Мир
США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ
Спорт
Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»
Происшествия
Три человека погибли из-за урагана в Тверской области
Авто
В Норвегии пьяный водитель Tesla уснул при движении на автопилоте
Спорт
Россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам
Мир
В США допустили новые вторжения в воды Крыма

«Интурист» заявил о готовности доставить в Турцию родных пострадавших в ДТП россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператор «Интурист» заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам россиян, пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом в компании заявили агентству «РИА Новости» в понедельник, 2 августа.

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

Авария произошла ранее в этот день. По информации TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

Позднее информацию подтвердил туроператор «Интурист». По данным компании, ДТП произошло на главном шоссе в районе Манавгавта, автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи.

В момент аварии в автобусе, по данным туроператора, находились 22 человека, в том числе девять детей. Уточнялось, что российские туристы были из Самары. Изначально туроператор сообщал, что в результате ДТП погибли три человека. Среди них нет несовершеннолетних.

Затем «Интурист» уточнил, что в четырех больницах Турции находятся 16 человек. При этом число погибших, по данным туроператора, выросло до четырех.

«Интурист» в связи с аварией открыл горячую линию.

В Генконсульстве России в Анталье также подтвердили факт аварии, отметив, что среди пострадавших двое находятся в реанимации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021