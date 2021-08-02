«Интурист» заявил о готовности доставить в Турцию родных пострадавших в ДТП россиян

Туроператор «Интурист» заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам россиян, пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом в компании заявили агентству «РИА Новости» в понедельник, 2 августа.

Авария произошла ранее в этот день. По информации TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

Позднее информацию подтвердил туроператор «Интурист». По данным компании, ДТП произошло на главном шоссе в районе Манавгавта, автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи.

В момент аварии в автобусе, по данным туроператора, находились 22 человека, в том числе девять детей. Уточнялось, что российские туристы были из Самары. Изначально туроператор сообщал, что в результате ДТП погибли три человека. Среди них нет несовершеннолетних.

Затем «Интурист» уточнил, что в четырех больницах Турции находятся 16 человек. При этом число погибших, по данным туроператора, выросло до четырех.

«Интурист» в связи с аварией открыл горячую линию.

В Генконсульстве России в Анталье также подтвердили факт аварии, отметив, что среди пострадавших двое находятся в реанимации.