В АТОР рассказали о подробностях аварии с россиянами в Турции

Сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в турецкой Анталье находятся на месте ДТП, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник, 2 августа.

«В настоящий момент все раненые находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация по состоянию пострадавших уточняется. Погибло четыре человека, детей среди них, по предварительным данным, нет. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии», — уточнили в АТОР.

Вместе с тем говорится о том, что путешественники должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50 (совпадает с мск).

Также отмечается, что принимающий офис «Интуриста» проинформировал консульство Российской Федерации в Анталье и предоставил список туристов.

«Туристы застрахованы, вопрос оплаты лечения, выплаты компенсаций и посмертной репатриации находится в сфере ответственности страховой компании «РЕСО-Гарантия», — добавили в АТОР.

Об аварии стало известно ранее в понедельник. По информации TRT Haber, на боковой развязке D-400 миди-автобус с туристами сначала наехал на преграды, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и полиции.

Позднее информацию подтвердили туроператор «Интурист» и Генконсульство России в Анталье.