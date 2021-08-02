После ДТП с туристическим автобусом в Турции госпитализированы 16 человек

В четырех больницах Турции находятся 16 человек, пострадавших в ДТП с туристическим автобусом, сообщил 2 августа туроператор «Интурист».

«Второго августа на главном шоссе в районе Манавгавта в результате ДТП перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи», — приводит «РИА Новости» сообщение туроператора.

По данным «Известий», автобус осуществлял трансфер на вылет в Самару.

Как уточнили в «Интуристе», в автобусе в момент аварии находились 22 туриста из России, в том числе девять детей. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Туроператор, как отмечается, открыл горячую линию в связи с аварией.

ДТП в турецкой провинции Анталья произошло ранее в этот день. По данным местных СМИ, на боковой развязке D-400 автобус сначала врезался в преграды, а затем перевернулся, съехав на встречную полосу.

В результате случившегося погибли четыре человека. По данным Генконсульства России в Анталье, среди пострадавших двое находятся в реанимации. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи и полиции.