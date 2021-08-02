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Антонов заявил о способности США повлиять на Киев для переговоров с ЛНР и ДНР

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США могут повлиять на украинское правительство в вопросе проведения предметного диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Подобное мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу The National Interest, опубликованном в воскресенье, 1 августа.

«Вместо того чтобы работать над путями реализации минских договоренностей, некоторые должностные лица Госдепартамента обвиняют Россию во всех бедах на Украине и называют нашу страну агрессором», — сказал руководитель российской дипмиссии.

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Антонов уточнил, что «подобные контрпродуктивные заявления не имеют ничего общего с реальностью».

Он отметил, что Соединенные Штаты «могут повлиять на правительство Украины, побуждая его вести предметный диалог с представителями Донецка и Луганска, отвести тяжелые вооружения от линии разграничения и предпринять конкретные и ощутимые меры в отношении автономного статуса юго-востока Украины».

Вместе с тем посол РФ в США подчеркнул, что статья российского президента Владимира Путина об историческом родстве русских и украинцев произвела «большой резонанс» в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов. При этом Антонов обратил внимание на то, что есть тенденции к «искажению картины», когда статья воспринимается как ультиматум.

«Мы должны признать, что многие представители администрации разделяют этот взгляд. Они игнорируют основной тезис российского лидера, что подлинный, настоящий и крепкий суверенитет Украины возможен только в партнерстве и при хороших отношениях с Россией», — сказал Антонов.

21 июля советник Госдепартамента США Дерек Шолле отметил, что участие США в нормандском формате — это не то, что поможет решить проблему на востоке Украины.

Однако 13 июля представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что участие США в переговорах в нормандском формате предполагает разрушение существующих переговорных форматов.

12 июля президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву просто не нужен Донбасс, что все больше доказывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что итоги минских договоренностей дают реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, догово­рившись с представителями республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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