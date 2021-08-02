Безлимитные проездные на все виды транспорта появятся в Красноярске

В Красноярске готовятся к тестированию безлимитных проездных на общественный транспорт. В краевом минтрансе рассказали, что специалисты завершают работу над необходимым программным обеспечением, а сам запуск проездных произойдет как минимум во второй половине августа.

Планируется, что проездной билет будет действовать во всех видах транспорта кроме электричек, однако позже и это ограничение будет снято. Ежемесячная плата составит 2100 рублей. В случае, если проект покажет свою эффективность, в течение осени безлимитные проездные начнут действовать официально, а позже распространятся и на электрички, информирует ИА KrasnoyarskMedia.

В Красноярске три квартала проспекта Мира сделали пешеходными. Запрет на использование электросамокатов и велосипедов ввели с 11 июня. Решение принято для безопасности пешеходов. При въезде в это пространство электросамокаты сразу же будут отключаться. Те, кто передвигается на велосипедах, вынуждены будут спешиться.