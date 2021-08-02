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Дело возбудили после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске

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Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбудила полиция после обнаружения в захламленной квартире одного из домов Ульяновска двух малолетних детей. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает УМВД по региону.

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«Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на мать детей также составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Документ, по данным полиции, будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Родительница малышей, как отмечается, поставлена на профилактический учет.

Ранее в этот же день в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Сейчас в Ульяновске», появились фотографии квартиры, в которой были обнаружены двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. На кадрах можно увидеть, что полуодетые дети стоят босиком на грязном полу, на котором валяются доски. Вся квартира захламлена различным мусором.

После обнаружения детей региональная прокуратура начала проверку. Отмечалось, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки контролирует руководство прокуратуры Ульяновской области.

В cледственном управлении СК России по области также проводят проверку по факту обнаружения детей. В ведомстве уточнили, что сигнал о нахождении малолетних детей без присмотра в квартире поступил от прохожих.

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«При входе в квартиру сотрудниками экстренных служб установлено, что дети действительно дома были одни. Само жилое помещение находится в непригодном для нормальной жизни детей состоянии: отсутствуют мебель, холодильник, плита. В квартире антисанитарные условия. У детей не имеется одежды и обуви», — уточнили в пресс-службе регионального СК.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, а младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений. Уточняется, что жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.

Также сообщалось, что власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав. По данным министерства, она воспитывала детей одна.

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