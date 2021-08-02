Российские синхронистки выиграли квалификацию в произвольной программе

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки с программой SPIDER показали первый результат, набрав 97,9000 балла.

Вторыми оказались китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (96,2333 балла), третье место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).

При этом в начале выступления Ромашиной и Колисниченко включили чужую музыку. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду. Вместе с тем в тот же день российские синхронистки отметили, что не собираются «никого винить и обвинять». По их словам, ошибиться может каждый.

Также в понедельник российский гимнаст Денис Аблязин по результатам двух прыжков набрал 14,783 балла и получил серебряную медаль. Первое место занял спортсмен из Южной Кореи Син Джи Хван, который показал аналогичный результат, однако победу ему засчитали из-за сложности выполнения прыжка. Третьим стал армянин Артур Давтян (14,733).

Министр спорта России Олег Матыцин в свою очередь заявил, что Аблязин выступил на высоком уровне в финале и был достоин золотой медали. Глава министерства обратил внимание на то, что российский спортсмен набрал такое же количество баллов, что и гимнаст из Южной Кореи, однако стал вторым только по дополнительным критериям.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.