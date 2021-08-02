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Прокуратура начала проверку после падения женщины в шахту лифта в Москве

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Проверку начали в связи с падением женщины в шахту лифта на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«По предварительной информации, 1 августа 2021 года около 22:00 женщина упала в шахту лифта, расположенного в нежилом доме на улице 2-я Ямская. Женщина госпитализирована», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Проверкой займется Останкинская межрайонная прокуратура. Будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки при наличии оснований. По информации РЕН ТВ, помощь врачей понадобилась уборщице одного из медицинских центров.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в подмосковном Реутово три человека пострадали при падении лифта на территории одной из местных промзон. По предварительным данным, кабина лифта сорвалась с высоты третьего этажа.

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