ЕС выразил солидарность белорусской легкоатлетке Тимановской

Евросоюз солидарен с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и приветствует помощь, предложенную ей странами Союза. Об этом сообщила в понедельник, 2 августа, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали.

«Мы выражаем полную солидарность с Кристиной Тимановской, приветствуем предложения помощи со стороны ряда государств — членов Евросоюза. Мы приветствуем тот факт, что она смогла получить гуманитарную визу от Польши», — сказала Массрали в беседе с «РИА Новости».

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Также сообщалось, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком. Сама же Тимановская в ближайшие дни прибудет в Варшаву.

Вместе с тем в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио. Уточнялось, что легкоатлетка подала соответствующую срочную заявку в тот же день.