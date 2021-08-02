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Кудрин оценил модель экономики России

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в понедельник, 2 августа, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая не создает новых товаров.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал он в интервью РБК.

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По словам Кудрина, рост экономики России мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров. Он уточнил, что «нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone».

Вместе с тем он добавил, что выход российских товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для экономики России.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель», — сказал Кудрин.

Он пояснил, что в случае если «мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен».

Ранее, 29 июля, стало известно, что внутренний валовый продукт (ВВП) России в первом полугодии 2021 года вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом 27 июля главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что восстановление российской экономики после удара пандемии происходит быстрее, чем ожидалось. Вместе с тем в тот же день МВФ опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики. В нем указано, что рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Таким образом, фонд улучшил оценки на 0,6 п.п. по сравнению со своим апрельским документом.

Президент России Владимир Путин 27 июля заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам главы государства, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры».

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