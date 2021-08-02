Три человека погибли в ДТП в Белгородской области

Автомобиль BMW врезался в дерево на дороге в Белгородской области. Смертельные травмы получили три человека.

Авария произошла рано утром 2 августа на дороге Губкин – Троицкий – граница Курской области. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля BMW X5 допустил съезд в кювет, после чего иномарка врезалась в дерево. Об этом сообщает Bel.ru.

20-летний водитель автомобиля, а также его пассажиры 28 и 38 лет скончались на месте происшествия. Причины аварии устанавливает оперативная группа.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Якутии, жертвами которого стали три человека. Среди погибших — 17-летний подросток, женщина-водитель и еще один пассажир. Двое несовершеннолетних доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.