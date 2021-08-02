Пьяная водитель иномарки врезалась в Lexus в Омске

В Омске пьяная местная жительница за рулем иномарки врезалась в Lexus. Пострадали два человека, сообщает отдел пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 2 августа на проспекте Королева. По данным ведомства, 28-летняя водитель Mitsubishi Outlander проигнорировала красный сигнал светофора и врезалась в Lexus, пишет ИА «Город55».

В результате ДТП пострадали водитель Lexus и 17-летняя пассажирка Mitsubishi. Их доставили в больницу.

Как выяснилось, водитель Outlander находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у нее отсутствовали водительские права. В отношении нарушительницы составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 июля в Липецке 31-летняя водитель BMW выехала на встречную полосу и врезалась в Suzuki. Пострадали три человека, в том числе ребенок, находившиеся во второй иномарке. По словам очевидцев, водитель BMW находилась в состоянии алкогольного опьянения.