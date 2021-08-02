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Затопленные сети ликвидируют в озере в Псковской области

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Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области объявил закупку на ликвидацию затопленных сетей в Псковском озере. Соответствующая информация появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная стоимость контракта составляет почти 471,9 тыс. рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Предполагается, что затопленные сети поднимут со дна озера методом багрения. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Помимо подъема сетей подрядчик должен обеспечить их утилизацию. Работы необходимо провести до 1 октября.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области планируют очистить 22 водоема. Работы будут завершены в сентябре 2021 года. С 2012 года в регионе очистили 10 участков рек протяженностью свыше 60 км.

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