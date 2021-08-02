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В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»

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В угрозе о «камнях с неба», прозвучавшей от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нет никакого смысла. Такое мнение 2 августа высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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Ранее в понедельник Кулеба заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени и Киев дождется соответствующего момента. При этом, по его словам, выражение крымчан о том, что «главное — вернуться в Россию, а так хоть камни с неба», якобы может сбыться, и Киев устроит полуострову и камни с неба, и много чего еще.

По словам Бальбека, выражение «камни с неба» Кулеба использовал «для красного словца».

«Кулебе нравится слушать самого себя, и неважно, о чем ведется речь — о реальных вещах или об ахинее. Главное, чтобы он с апломбом выступил, как ему кажется, перед мировой аудиторией, всё остальное вторично», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Также депутат напомнил, что у Украины «никто ничего не отнимал», а Крым вернулся в состав России посредством «демократического выбора населения».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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