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Свыше 1,8 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Калужской области

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В Калужской области с начала года зарегистрировано свыше 1,8 тыс. случаев укусов клещей. В числе пострадавших — 445 детей.

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По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано 54 обращения в медицинские организации. В девяти пробах, взятых от клещей, обнаружены возбудители боррелиоза. Об этом пишет газета «Весть».

В качестве профилактической меры в регионе ведется акарицидная обработка территорий. По данным за конец июля, против клещей обработано 233,7 га.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала сезона зарегистрировано почти 10 тыс. укусов клещей. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Дмитрове, Раменском, Коломне и Орехово-Зуево.

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