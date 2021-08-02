Свыше 1,8 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Калужской области

В Калужской области с начала года зарегистрировано свыше 1,8 тыс. случаев укусов клещей. В числе пострадавших — 445 детей.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано 54 обращения в медицинские организации. В девяти пробах, взятых от клещей, обнаружены возбудители боррелиоза. Об этом пишет газета «Весть».

В качестве профилактической меры в регионе ведется акарицидная обработка территорий. По данным за конец июля, против клещей обработано 233,7 га.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала сезона зарегистрировано почти 10 тыс. укусов клещей. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Дмитрове, Раменском, Коломне и Орехово-Зуево.