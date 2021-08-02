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В России создали платформу для поиска лекарств от старения и хронических болезней

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Платформа на базе искусственного интеллекта для поиска лекарств от старения и хронических болезней появилась в России, она анализирует биомедицинские данные. Об этом в понедельник, 2 августа, «Известиям» сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ).

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Разработчиком является компания Gero, она успешно провела испытания на животных препарата от редкого детского смертельного заболевания — болезни Баттена — и ишемического инсульта. Молекулы, осуществляющие нейропротекцию за счет ингибирования гликолиза в нейронах, были найдены с помощью ИИ-платформы Gero AI.

Вывод платформы на рынок запланирован на 2026 год.

«Перспективная разработка может найти применение и к другим заболеваниям, таким как болезни Альцгеймера, Паркинсона, травматическое повреждения мозга, целому ряду лизосомных болезней накопления. Но самая масштабная цель проекта — найти лекарство, замедляющее старение. И первые успехи уже есть», — отметили в пресс-службе.

Как пояснил основатель Gero Петр Федичев, существует много заболеваний, в лечении которых уже несколько десятилетий почти нет прогресса: герпес, диабет, шизофрения, аутизм и др. Компания использует машинное обучение для того, чтобы проанализировать данные историй болезни и генетики людей и определить, какие гены отвечают за развитие того или иного заболевания. Платформа имеет доступ к 500 тыс. уникальных данных о пациентах.

«Глобальная цель платформы — амбициозная: борьба со старением. Мы работаем с выдающимися исследователями в этой области, уже добились результатов, которые опубликованы в ведущих мировых научных журналах, включая Science и Nature. Мы уверены, что это только начало и недалеко время, когда старение будет не только замедлено, но и полностью остановлено», — подчеркнул Федичев.

8 июня заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям биофармацевтической компании «Нанолек» Светлана Закирова рассказала о ходе поиска лечения болезни Альцгеймера. По ее словам, США одобрили препарат «Адуканумаб», однако в настоящее время всё еще остается много нерешенных вопросов.

Она подчеркнула, что за последние 10 лет было проведено большое количество исследований по изучению препаратов, воздействующих на различные проявления болезни, однако ни один препарат пока не показал результата.

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