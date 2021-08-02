Более 90% сотрудников подмосковного минздрава вакцинировались от коронавируса

Более 92% сотрудников министерства здравоохранения Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 2 августа.

«До 15 августа не менее 60% сотрудников различных предприятий сферы услуг, а также госслужащих, должны сделать прививку от коронавируса. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Минздрав в этом плане стал примером, вакцинацию прошли почти все сотрудники — 92%, за исключением тех, кто имел противопоказания», — цитирует слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве добавили, что на данный момент вакцинация является самым надежным способом защиты от COVID-19.

Ранее в понедельник сообщалось, что более 80% депутатов и работников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавируса, передает RT.

В России за минувшие сутки зафиксировано 23 508 случаев заражения коронавирусом. Самое большое число новых случаев выявлено в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596), сообщается на сайте kp.ru. В общей сложности за сутки из-за осложнений инфекции умерли 785 человек, выздоровели 14 893.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса, с начала пандемии погибли 160 137 пациентов, выздоровели 5 640 783 человека.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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