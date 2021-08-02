Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Текст телеграммы российского лидера опубликован в понедельник, 2 августа, на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Путин также пожелал Пашиняну успехов, здоровья и благополучия.

Кандидатуру Пашиняна на должность премьера ранее в этот день выдвинула правящая парламентская фракция «Гражданский договор». Президент Армении Армен Саркисян, согласно положениям конституции, назначил его премьер-министром страны.

До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра. 25 апреля он ушел в отставку с поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за премьером сложило полномочия.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом идет блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

24 июня Путин также поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в парламент Армении и подтвердил обоюдный настрой на укрепление российско-армянских отношений.

Сейчас парламент Армении насчитывает 107 депутатов. Так, «Гражданский договор» представлена 71 парламентарием, оппозиционный блок «Армения» получил 29 мандатов, у «Честь имею» семь мандатов.