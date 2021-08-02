Прямой эфир
Мир
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Мир
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
Происшествия
Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве
Спорт
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мир
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Общество
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Спорт
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения об отстранении от ОИ
Сюжет:

Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Текст телеграммы российского лидера опубликован в понедельник, 2 августа, на сайте Кремля.

Мандат в будущее: как Ереван встретил победу Пашиняна
И какие у оппозиции шансы на оспаривание результатов

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Путин также пожелал Пашиняну успехов, здоровья и благополучия.

Кандидатуру Пашиняна на должность премьера ранее в этот день выдвинула правящая парламентская фракция «Гражданский договор». Президент Армении Армен Саркисян, согласно положениям конституции, назначил его премьер-министром страны.

До этого Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра. 25 апреля он ушел в отставку с поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за премьером сложило полномочия.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом идет блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

24 июня Путин также поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в парламент Армении и подтвердил обоюдный настрой на укрепление российско-армянских отношений.

Сейчас парламент Армении насчитывает 107 депутатов. Так, «Гражданский договор» представлена 71 парламентарием, оппозиционный блок «Армения» получил 29 мандатов, у «Честь имею» семь мандатов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021