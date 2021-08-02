Глава МИД Украины спрогнозировал дальнейший разрыв связей с Россией

Разрыв связей между Киевом и Москвой будет продолжаться, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте ведомства 2 августа.

«На Украине и в других местах (странах бывшего СССР. — Ред.) дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение», — написал Кулеба.

Он также считает, что Западу уже пора перестать смотреть на Украину как на «постсоветское пространство». Глава украинского МИДа убежден, что США и европейские союзники должны определить четкую дорожную карту вступления страны в НАТО и Евросоюз.

Ранее, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию внешней политики, предусматривающую курс в сторону вступления в ЕС и НАТО, а также нацеленную на противодействие политике России.

Как уточнял Кулеба, документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики страны. Отмечалось, что среди них особое место занимают обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие «агрессивной политике РФ» и курс на членство в ЕС и НАТО.

Также в июле президент страны Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

Документом украинскому МИДу было поручено при участии других заинтересованных государственных органов согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества.

Ранее, 12 июля, была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава российского государства в числе прочего обратил внимание на то, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. По мнению Путина, в результате такого грубого искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

При этом возникшую между сторонами «стену» российский лидер назвал трагедией. По его мнению, подобная ситуация возникла из-за «наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.