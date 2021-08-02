Новый ФАП построят в селе Светлый Ключ в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы ведутся в селе Светлый Ключ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как рассказала руководитель управления организации материально-технического обеспечения регионального минздрава Ирина Скворцова, к данному моменту строители подготовили основание под медпункт и установили металлокаркас. Также завершаются утепление стен и установка ограждающих конструкций, пишет НИА «Самара».

Новый ФАП будет обслуживать более 280 местных жителей. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области.

По этой программе в этом году в регионе намерены возвести 16 новых ФАПов, шесть офисов врачей общей практики, четыре врачебные амбулатории.