Прямой эфир
Мир
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Мир
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
Происшествия
Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве
Спорт
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мир
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Общество
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Спорт
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения об отстранении от ОИ

Новый ФАП построят в селе Светлый Ключ в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском районе Самарской области возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Работы ведутся в селе Светлый Ключ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как рассказала руководитель управления организации материально-технического обеспечения регионального минздрава Ирина Скворцова, к данному моменту строители подготовили основание под медпункт и установили металлокаркас. Также завершаются утепление стен и установка ограждающих конструкций, пишет НИА «Самара».

Новый ФАП будет обслуживать более 280 местных жителей. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области.

По этой программе в этом году в регионе намерены возвести 16 новых ФАПов, шесть офисов врачей общей практики, четыре врачебные амбулатории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021