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В Подмосковье с начала сезона зафиксировали почти 10 тыс. укусов клещей

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Почти 10 тыс. случаев укусов клещей было зафиксировано в Московской области с начала сезона. Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 29 июля 2021 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 9928 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 2555 среди детей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Наибольшее количество обращений в медицинские организации зафиксировано в Дмитрове (753), Раменском (576), Коломне (551) и Орехово-Зуево (500).

В ведомстве отметили, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10 398 случаев присасывания, в том числе 3419 среди детей.

Против клещевого энцефалита в регионе вакцинировались 6847 человек, пишет РИАМО. Также там отметили, что в Московской области не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли способ сделать более точной диагностику одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоза (болезнь Лайма). В отличие от клещевого энцефалита это заболевание никак не контролируется с помощью вакцин, а его переносчиком может быть каждый третий клещ, обитающий в лесу, на дачном участке или в парке. Проблема усугубляется тем, что заражение сложно определить, так как многие люди не испытывают никаких опасных симптомов на протяжении нескольких недель. Но потом, когда боррелиоз входит в хроническую форму и поражает суставы, нервную систему и другие органы, его уже проблематично вылечить.

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