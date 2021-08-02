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Политолог усомнился в попадании Украины в зависимость от электричества из РФ

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Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в понедельник, 2 августа, в беседе с «Известиями» оценил предположение депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Украина может попасть в зависимое положение от РФ в вопросах электроэнергии.

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«Есть проблемы. Я думаю, что мы пока не дожили до ситуации, когда Россия в ответ на просьбу с электроэнергией скажет нет, «пока вы себя так ведете, ничего не дадим». Я не очень в это верю. Но если бы это было, вполне вероятно, что у нас были бы серьезные проблемы», — сказал Погребинский.

Говоря о затруднительных ситуациях в энергетике, эксперт уточнил, что в настоящее время на Украине, к примеру, не работает целый ряд электростанций, потому что не хватает угля и газа.

Ранее в этот день депутат Волынец предположил, что Украина может попасть в зависимое положение от России в вопросах поставок электроэнергии. Он выразил уверенность в том, что к такому исходу может привести системный кризис, который отмечается на Украине. Не исключен и вариант того, что Киев в таких условиях воспользуется услугами Белоруссии, посчитал парламентарий.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране следует отказаться от импорта электроэнергии из России. С соответствующей просьбой он обратился к национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В том же месяце Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России до 1 октября текущего года.

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