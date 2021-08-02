Источник сообщил о планах Акаева вскоре после допроса вернуться в Москву

Первый президент Киргизии Аскар Акаев улетит из Бишкека в Москву спустя несколько дней после допроса. Об этом 2 августа сообщает «Sputnik Киргизия» со ссылкой на политика Бекболота Талгарбекова, представляющего интересы Акаева.

«Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев улетит обратно в Москву через несколько дней», — передает агентство слова Талгарбекова в Telegram-канале.

После допроса в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Акаев рассказал журналистам, что приехал в Бишкек на неделю.

«Еще поработаем, я приехал на неделю», — сказал он.

Акаев также подчеркнул, что готов «чистосердечно, искренне рассказать», как строился «Кумтор» и какие возможные ошибки были допущены.

Ранее в этот день Акаев прибыл в Бишкек, где с ним проводят следственные действия. Вместе с ним в Киргизию прилетел его сын Илим Акаев.

Акаев наряду с другими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

По словам экс-премьера Киргизии Феликса Кулова, Акаев сам принял решение приехать и дать показания в рамках указанного уголовного дела, также бывший глава Киргизии выразил готовность сотрудничать со следствием.

Акаев был президентом Киргизии с 1991 по 2005 год и отстранен от должности в результате переворота. После этого он покинул страну и уехал в Москву, где проживал до последнего времени.