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Эксперт оценил итоги встречи Путина с врио губернатора Пензенской области

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Поддержка, которую выразил президент РФ Владимир Путин временно исполняющему обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко, является сигналом населению региона. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил «Известиям» директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

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По словам эксперта, глава государства поддержал врио губернатора, дав значимый и явный сигнал элитам региона. Он отметил, что в ходе встречи были одобрены программы по привлечению инвестиций. Кроме того, Данилин добавил, что компании, с которыми были предварительно заключены соглашения по инвестициям, имеют федеральное значение, в частности «Черкизово» и «Русмолоко».

«В общем и целом пензенский губернатор продемонстрировал, что он достаточно эффективный и ресурсный человек, который может не только решать вопросы с чиновниками федерального уровня, но и привлекать инвесторов. Что касается вопросов с выделением средств из бюджета на развитие здравоохранения, то здесь тоже есть очень серьезные подвижки. Это строительство онкологического центра, инфекционного отделения при центральной медицинской больнице», — подчеркнул директор ЦПА.

Данилин подметил, что и здесь Мельниченко получил поддержку со стороны президента, что, по мнению эксперта, является важным сигналом для населения региона. Он предположил, что после этого рейтинг врио губернатора только вырастет.

Встреча российского лидера с Мельниченко в формате видеоконференции состоялась ранее в этот день. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил с врио губернатора вопросы реализации крупных инвестпроектов, а также развитие системы здравоохранения в области.

Президент РФ, в частности, призвал Мельниченко обратить особое внимание на качество воды и износ жилищно-коммунальной сферы в регионе. При этом глава государства подчеркнул, что в целом доволен его работой.

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