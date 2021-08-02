Ребенок утонул во время купания в реке в Алтайском крае

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 12-летнего мальчика на реке в Алтайском крае. Несовершеннолетний купался без присмотра взрослых.

Трагедия произошла в селе Новотроицк Тальменского района. По данным правоохранительных органов, 12-летний мальчик отправился на реку Чумыш с двумя друзьями. Мальчики решили искупаться. В определенный момент потерпевший оступился и скрылся под водой, пишет altapress.ru.

В правоохранительных органах напоминают, что детей не следует оставлять без присмотра возле водоемов. По данным МЧС, за минувшую неделю не менее шести человек погибли во время купания, все они залезли в воду в не предназначенных для плавания местах.

Ранее в этот день сообщалось о гибели подростка в Республике Коми. 15-летний мальчик играл с друзьями на мелководье и внезапно провалился в яму. Несовершеннолетний не умел плавать и утонул.