Прямой эфир
Общество
В ГД прокомментировали расследование США о происхождении COVID-19
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Происшествия
Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве
Спорт
Аблязин прокомментировал серебряную медаль в опорном прыжке на ОИ
Мир
В Киеве пообещали России «камни с неба»
Общество
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская попросила CAS отменить решение об отстранении от ОИ
Сюжет:

CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения об отстранении от ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в релизе, опубликованном в понедельник, 2 августа, на сайте CAS.

Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской
Белорусская легкоатлетка просит политическое убежище, хотя изначально ее возмутило включение в непрофильную эстафету

В этом же релизе указывается, что Тимановская подала соответствующую срочную заявку ранее в этот день.

«Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту», — уточняется в сообщении.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в НОК Белоруссии сообщили, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала эту информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

Ранее в этот день стало известно, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Также сообщалось, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком. Сама же Тимановская в ближайшие дни прибудет в Варшаву.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021