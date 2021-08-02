CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в релизе, опубликованном в понедельник, 2 августа, на сайте CAS.

В этом же релизе указывается, что Тимановская подала соответствующую срочную заявку ранее в этот день.

«Прошение о приостановке исполнения оспариваемого решения было отклонено CAS, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту», — уточняется в сообщении.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в НОК Белоруссии сообщили, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала эту информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

Ранее в этот день стало известно, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Также сообщалось, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком. Сама же Тимановская в ближайшие дни прибудет в Варшаву.