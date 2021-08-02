Белорусская спортсменка Тимановская попросила CAS отменить решение об отстранении от ОИ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить решение Национального олимпийского комитета (НОК) республики об отстранении ее от Олимпиады в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе суда, опубликованном на сайте организации в понедельник, 2 августа.

«Белорусский спринтер Кристина Тимановская подала срочную заявку и запрос на предварительные меры утром 2 августа 2021 года, направленные на отмену решения, принятого НОК Беларуси, не допустить ее к участию в отборочном зачете на 200 м среди женщин на Олимпийские игры Токио-2020», — следует из сообщения.

Отмечается, что запрос спортсменки был отклонен, так как она не смогла доказать свою правоту.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в НОК Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

1 августа МОК сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. Там также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

На следующий день источники сообщили, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, которая отказалась возвращаться на Родину. Также известно, что муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии вместе с ребенком.

Также в понедельник стало известно, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни прибудет в Варшаву.