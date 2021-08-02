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Омбудсмен допустила создание в РФ десяти «Яндексов» за счет господдержки

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Меры государственной поддержки быстрорастущих технологических компаний позволят создать в России десять «Яндексов», способных вытянуть экономику страны в посткризисное время. Об этом 2 августа заявила общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова на встрече с членами правления ассоциации «Национальных чемпионов».

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«Если мы хотим иметь не один «Яндекс», а десять «Яндексов» и не только в ИТ-сфере, но и в deeptech и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний — «национальных чемпионов», — сказала она.

Перечисляя достоинства «национальных чемпионов», Попова отметила, что деятельность и расширение высокотехнологичных компаний увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, развитие технологических гигантов создает новые высококвалифицированные рабочие места и тем самым препятствует «утечке мозгов», указала омбудсмен.

По мнению Поповой, государство делает ставку на то, что высокотехнологичные компании способны «вытянуть всю экономику» в посткризисное время.

«Доступ к льготному финансированию — это самая действительно острая тема для всех «национальных чемпионов»... Мы работаем над тем, чтобы создать специальные льготные программы субсидирования процентной ставки конкретно под высокотехнологичные компании», — добавила она.

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