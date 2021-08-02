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Появились кадры спасения детей из захламленной квартиры в Ульяновске

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Кадры операции по спасению двоих детей из захламленной квартиры в Ульяновске появились в соцсетях в понедельник, 2 августа.

Как уточняет РЕН ТВ, экстренные службы вызвали прохожие, увидев в окне маленькую девочку. На видеозаписи видно, как спасатель по пожарной автолестнице поднялся к окну квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов, и светит в него фонариком.

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Ранее в этот же день в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Сейчас в Ульяновске», появились фотографии квартиры, в которой были обнаружены двое детей — пятилетний мальчик и его двухлетняя сестра. На кадрах можно увидеть, что полуодетые дети стоят босиком на грязном полу, на котором валяются доски. Вся квартира захламлена различным мусором.

После обнаружения детей региональная прокуратура начала проверку. Отмечалось, что в ходе проверки будет дана оценка бездействию органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки контролирует руководство прокуратуры Ульяновской области.

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, семья не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

В настоящий момент старший ребенок переведен в социально-реабилитационный центр, а младший проходит обследование в одном из медицинских учреждений. Уточняется, что жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.

Также сообщалось, что власти намерены через суд лишить мать детей родительских прав. По данным министерства, она воспитывала детей одна.

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