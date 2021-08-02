Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы привились от коронавируса

Более 80% депутатов и работников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе думы.

«Большинство депутатов и сотрудников Мособлдумы — более 80% — прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Многие сделали прививки еще в начале года, поэтому сейчас пошли уже на второй круг — на ревакцинацию», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе развернули более 368 пунктов вакцинации от COVID-19, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 23 июля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 75–80 тыс. жителей региона, передает RT.

В России за минувшие сутки зафиксировано 23 508 случаев заражения коронавирусом. Самое большое число новых случаев выявлено в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596), передает НСН. В общей сложности за сутки из-за осложнений инфекции умерли 785 человек, выздоровели 14 893.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса, с начала пандемии погибли 160 137 пациентов, выздоровели 5 640 783 человека.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.