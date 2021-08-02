Прямой эфир
Общество
В ГД прокомментировали расследование США о происхождении COVID-19
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Происшествия
Двоих детей нашли в захламленной мусором квартире в Ульяновске
Общество
В НИУ ВШЭ объяснили смысл графы «национальность» в паспорте
Общество
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра до конца суток в Москве
Спорт
Аблязин прокомментировал серебряную медаль в опорном прыжке на ОИ
Мир
В Киеве пообещали России «камни с неба»
Общество
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Спорт
Белорусская спортсменка Тимановская попросила CAS отменить решение об отстранении от ОИ
Сюжет:

Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы привились от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 80% депутатов и работников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 2 августа, в пресс-службе думы.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

«Большинство депутатов и сотрудников Мособлдумы — более 80% — прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Многие сделали прививки еще в начале года, поэтому сейчас пошли уже на второй круг — на ревакцинацию», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе развернули более 368 пунктов вакцинации от COVID-19, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 23 июля, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 75–80 тыс. жителей региона, передает RT.

В России за минувшие сутки зафиксировано 23 508 случаев заражения коронавирусом. Самое большое число новых случаев выявлено в Москве (3330), Санкт-Петербурге (1914) и Подмосковье (1596), передает НСН. В общей сложности за сутки из-за осложнений инфекции умерли 785 человек, выздоровели 14 893.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса, с начала пандемии погибли 160 137 пациентов, выздоровели 5 640 783 человека.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021