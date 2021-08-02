Дацик рассказал о своем настрое перед боем с Эльбаевым

Боец Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, находится в приподнятом состоянии духа перед боем против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34. Об этом спортсмен рассказал 2 августа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Поединок состоится 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Будем бить! Правой, левой и двумя руками тоже... Упор на то, чтобы пробить броню заржавевшего танка и отправить его на постамент», — заявил Дацик.

По словам спортсмена, он находится в «офигительном» настроении перед боем.

«Это не в тюрьме считать расстояние от стенки до стенки», — сделал отсылку к своему прошлому боксер.

Также в рамках турнира в бою сойдутся Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа и звезда силового экстрима Брюс Хлебников, камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также россиянин Виталий Кудухов и гость с Багамских Островов Александр Шерман.

22 июля в Москве прошел турнир в рамках Международного дня бокса. Финальной встречей вечера стал бой россиянина Мурата Гассиева со спортсменом из Германии Михаэлем Валлишем. Поединок продлился всего четыре раунда, в последнем соперник Гассиева получил череду серьезных ударов, после чего рефери остановил поединок. Победу присудили россиянину.