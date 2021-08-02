Экстренное предупреждение объявили в Карелии из-за ухудшения погоды

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Карелии в ближайшие сутки. МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях.

Согласно прогнозам, ухудшение погоды ожидается в республике 3 августа. В основном стихия ударит по юго-западным, западным и северо-западным муниципалитетам. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Ливни ожидаются в Лахденпохском, Костомукшском, Калевальском, Лоухском, Сортавальском, Суоярвском и Муезерском районах.

Ветер в течение суток усилится до 15–20 м/с.

Жителей Карелии просят соблюдать осторожность при нахождении вне помещений, не выходить на лодках в акватории рек и озер, а также не оставлять автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Ранее ухудшение погоды спрогнозировали в Тамбовской области. Ветер усилится до 17–22 м/с.