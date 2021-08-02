Пятилетний ребенок провалился в канализационный колодец в Уфе

Следственный комитет начал проверку по факту падения пятилетнего мальчика в колодец в Уфе. Ребенок наступил на канализационный люк и провалился.

Инцидент произошел 1 августа на улице Максима Рыльского. Ребенок гулял с родителями, наступил на люк и упал в колодец. Отец вместе с очевидцами смог вытащить мальчика. Ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Следственный комитет организовал проверочные мероприятия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи дадут оценку работы сотрудников, ответственных за содержание инженерных сетей на месте происшествия.

В апреле в Омской области школьница провалилась в выгребную яму, оставшуюся от общественного туалета. Ученице третьего класса на помощь пришел ровесник, который помог ей выбраться. По данному факту было возбуждено уголовное дело.