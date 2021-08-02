Сборная не будет подавать протест на оценку завоевавшего серебро ОИ Аблязина

Сборная не будет подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина в финале опорного прыжка на Олимпиаде в Токио. По словам старшего тренера сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Валентины Родионенко, судьи все сделали по правилам.

«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок. Вот и все, других разговоров быть не может», — цитирует ее «РИА Новости» в понедельник, 2 августа.

Ранее в этот же день по результатам двух прыжков Аблязин набрал 14,783 балла и получил серебряную медаль. Первое место занял спортсмен из Южной Кореи Син Джи Хван, который показал аналогичный результат, однако победу ему засчитали из-за сложности выполнения прыжка. Третьим стал армянин Артур Давтян (14,733).

Министр спорта России Олег Матыцин в свою очередь заявил, что Аблязин выступил на высоком уровне в финале в опорном прыжке на Играх в Японии и был достоин золотой медали. Глава министерства обратил внимание на то, что российский спортсмен набрал такое же количество баллов, что и гимнаст из Южной Кореи, однако стал вторым только по дополнительным критериям.

Сам Аблязин заявил, что рад олимпийскому серебру, а причину присуждения золота корейскому спортсмену, по его словам, нужно уточнять у тренеров. Он призвал «всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль», пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ОКР.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.