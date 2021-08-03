С конца мая, когда произошло значительное падение биткоина с его максимальных значений выше $60 тыс., главная криптовалюта торговалась в диапазоне $30–40 тыс. Основное давление на нее оказало ограничение добычи цифровых активов в Китае с последующим переездом майнеров в Казахстан и другие страны. Это привело к временному снижению хешрейта ― сложности вычисления валюты. С конца июля биткоин начал ралли вверх, добравшись до $42 тыс. в субботу, 31 июля.

Такое движение спровоцировало несколько событий. Во-первых, это прошедший 21 июля круглый стол с участием таких важных для всего технологического сектора и для цифровых активов людей, как Илон Маск (глава Tesla), Джек Дорси (глава Twitter), Кэти Вуд (глава ARKK Fund ― крупного технологического фонда). На нем было сказано, что не только Tesla, но и SpaceX владеет биткоинами, обе компании пока их не продавали. Сам Илон Маск также продолжает хранить этот криптоактив.

Второе событие, повлиявшее на курс биткоина, ― на рынке появилась информация о том, что Amazon до конца года начнет принимать главную криптовалюту к оплате, а позже и запустит свою валюту. Это спровоцировало покупки «крипты», особенно во время азиатской сессии на следующий день, когда в Европе еще была ночь. Позже Amazon опровергла эту новость, но отката вниз при этом не произошло.

Всё это привело к такому рыночному явлению, как шорт-сквиз. Позиции участников рынка, ставивших на падение биткоина ― шорты ― достигли предельных значений. «Медведи» получили маржин-коллы ― автоматическое закрытие рыночной позиции в случае, если участник не угадал направление рынка, чаще всего с потерей значительного капитала. Всё это носит отчасти панический и хаотичный характер и приводит к необычно большим движениям на рынке. Ликвидация составила больше $900 млн.

Кроме этого, 29 июля платежная компания PayPal анонсировала запуск собственного криптовалютного кошелька. Это один из важных шагов в направлении принятия рынком цифровых активов. Понимая, что потребители скоро начнут использовать криптовалюту для покупки и продажи повседневных товаров, к этому тренду могут подключиться и банки, дав возможность клиентам депонировать цифровые активы, хранить их и управлять ими ― точно так же, как они делают со своим валютным счетом.



Сейчас рынок в ожидании: отыграли ли новости, есть ли новый покупатель? Ликвидности на нем меньше, чем обычно, что нормально для летнего периода. В то же время за последние пять недель крупные держатели купили дополнительно 130 тыс. биткоинов, и еще 40 тыс. ― за последние десять дней. В период просадки рынка, когда многие продавали криптовалюту, профессиональные игроки, наоборот, запасались ею в ожидании нового роста. Все крупные американские банки, такие как Goldman Sachs и J.P. Morgan, создавали криптовалютные дески ― отделы для работы с токенизированными активами.

Что ждать от рынка в ближайшие месяцы? Я полагаю, что будут сохраняться неопределенность и высокая волатильность. Пока рано говорить о том, что нисходящий тренд пробит и биткоин опять вернулся в стадию активного роста. Более понятные движения, вероятнее всего, начнутся в конце августа. В то же время наш прогноз по курсу биткоина на конец года не меняется: от главной криптовалюты ожидается рост стоимости до $80–100 тыс.

В период неопределенности альткоины двигаются в тех же направлениях, что и биткоин, только с большими амплитудами вниз и меньшими вверх. Эфириум, второй по капитализации протокол, перед коррекцией показал стремительный рост, связанный с ростом DeFi ― концепции финансового рынка без посредников и для всех. Большинство протоколов создается на базе эфириума, и, соответственно, он основной бенефициар развития этого направления.

Следующей большой вехой для второй по значимости цифровой валюты будет апгрейд ее сети ― хардфорк London, который запланирован на 4 августа. Это будет дефляционное обновление, означающее снижение комиссий. На в целом стабильном рынке это отразится ростом цены на эфириум и еще большей популярностью этой монеты. Еще один актив, за которым перспективно следить в ближайшие месяцы, ― это развитие протокола и экосистемы Polkadot.

Автор ― генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent

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