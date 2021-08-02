«Сбер» увеличил «школьные» выплаты для своих клиентов

Клиенты «Сбера» смогут получить разнообразные призы к единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на школьников к началу учебного года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий».

Так, родители, которым полагаются государственные выплаты и которые являются клиентами кредитной организации, в течение двух рабочих дней после получения пособия смогут оформить доступ к подписке «СберПрайм» на три месяца за 1 рубль.

После активации подписки в течение двух рабочих дней «Сбер» направит промокод, которым можно будет расплатиться на 1 тыс. рублей в «СберМаркете» и на 1 тыс. рублей в «СберМегаМаркете» на каждого ребенка.

Промокод будет действовать до конца текущего года. На первой площадке им можно будет оплатить до 20% стоимости заказа, а на «СберМегаМаркете» — до 50%. При этом в оба сервиса можно быстро зайти без логина и пароля по Сбер ID.

Кроме того, клиенты «Сбера» получат промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая для детей сроком на один год. Страховку можно будет оформить в СК «Сбербанк страхование». Она будет покрывать 400 тыс. рублей по каждому риску на всех детей.

С 5 августа «Сбер» запускает акцию «Снова в школу!», в рамках которой на «СберМегаМаркете» и «СберМаркете» выделят специальную категорию, в которой соберут все необходимые товары для подготовки ребенка к школе. Родители за первую покупку в категории «Школьные товары» получат до 30% бонусов, которые можно будет тут же потратить.

Пенсионный фонд России (ПФР) со 2 августа начал выплачивать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей родителям школьников к началу учебного года.

Начать такие выплаты со 2 августа поручил президент России Владимир Путин в конце июля. Выплату в понедельник произведут на 17 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в нее в следующем году при условии, что до 1 сентября этого года им исполнится 6 лет.