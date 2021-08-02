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Суд оштрафовал участвовавшего в незаконной акции в Москве мужчину с COVID-19

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Преображенский суд Москвы признал Дани Акеля виновным в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в Москве и назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

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Речь идет о событиях, связанных с незаконной акцией, прошедшей в столице 23 января. Молодой человек находился на карантине из-за подтвержденного коронавируса, однако всё равно пришел на нее.

Решение в отношении Акеля стало первым вынесенным по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января. Всего тогда c подтвержденным COVID-19 пришли 19 человек.

МВД России 24 января объявило о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил против участников несанкционированной акции. Тогда было установлено, что организаторы и участники акции создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечали в ведомстве, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с обнаруженным у них коронавирусом.

Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Кроме того, дела были возбуждены после прошедших акций за хулиганство и применение насилия к правоохранителям.

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