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Умер старейший российский кинематографист Гуревич

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Старейший российский кинематографист и продюсер Геннадий Гуревич скончался в возрасте 81 года. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

«31 июля 2021 года на 82-м году ушел из жизни Геннадий Павлович Гуревич — член Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук, продюсер, старейший кинематографист», — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования в связи с кончиной деятеля кино.

Геннадий Гуревич в 1960-е годы работал в передовой административной группе Международного кинофестиваля в Москве, долгие годы трудился в «Совинфильме». Был направлен в Прагу, где на Киностудии «Баррандов» представлял российское кино.

Гуревич был членом правления Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. На его счету — документальные, исторические, биографические, художественные киноработы, одной из последних стал сериал «Андреевский флаг».

В 2020 году продюсер получил приз Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «За многолетний труд в российской киноиндустрии».

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