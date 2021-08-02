Больше 60 боеприпасов времен ВОВ нашли на высоте в Псковской области

Свыше 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на мемориале «Птахинская высота» в Псковской области. На месте работала группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук.

По данным спасателей, обнаружены 11 минометных мин калибра 50 мм, один артиллерийский снаряд калибра 105 мм, а также 48 артиллерийских снарядов калибра 76 мм. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мемориал находится рядом с деревней Птахино. Бои на данной территории проходили с мая по июль 1943 года.

Ранее в этот день сообщалось об обнаружении немецкой мины времен Великой Отечественной войны во время тушения пожара в гаражном кооперативе в Мурманской области. Снаряд не представлял опасности, в нем отсутствовало взрывчатое вещество.